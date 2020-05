Wtorek 12 maja 2020 Karty graficzne Intel DG1 prawdopodobnie tylko w wersjach dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Argonne Laboratory | 07:56 Podczas styczniowych targów CES Intel zaprezentował swoją pierwszą, samodzielną kartę graficzną DG1. Karta Intel DG1 zawiera układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) z 96 jednostkami wykonawczymi (EU), co przekłada się na 768 procesorów strumieniowych. W istocie na karcie zastosowany jest układ graficzny wycięty z procesorów Tiger Lake-U, i przeniesiony do oddzielnego 10nm rdzenia krzemowego (bez części CPU). Karta aktualnie dostępna jest w wersji SDV (software development vehicle), jako produkt przeznaczony wyłącznie dla twórców oprogramowania, w celu jego dostosowania do możliwości architektury graficznej Intel Xe.



Wersja SDV ma złącze PCI-Express 4.0 x16, własną pamięć GDDR6 o pojemności 3GB oraz prosty układ chłodzenia, i wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu. Wydawać by się mogło, że jest to gotowa karta jaka mogłaby trafić do sklepów po zakończeniu prac przez developerów oprogramowania.



Tymczasem według placówki badawczej Argonne National Laboratory, w której Intel buduje swój superkomputer Aurora, dostępna obecnie dla developerów wersja SDV ze złączem PCI-E x16 nigdy nie trafi do sprzedaży jako karta graficzna do komputerów stacjonarnych. Karty DG1 mają być oferowane wyłącznie w wersjach dla laptopów (format MXM) gdzie będą konkurować z najtańszymi kartami mobilnymi od Nvidia i AMD, takimi jak np. Raden RX5300M czy GeForce MX 350.



Wygląda więc na to, że na desktopowe karty graficzne Intela konkurujące z modelami od Nvidia i AMD poczekamy dłużej niż początkowo sądzono.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.