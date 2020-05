Wtorek 12 maja 2020 Skargi pracownikw Intela dotyczące warunków pracy

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:12 W związku z obecną epidemią i wdrożonymi w jej efekcie środkami sanitarnymi, wielu producentom na świecie trudno jest utrzymać właściwą wydajność linii produkcyjnych. Jednym z najbardziej dotkniętych przez epidemię krajów są Stany Zjednoczone, gdzie znaczną część swoich fabryk posiada Intel. Krzemowy gigant ma właśnie dodatkowy problem, bo zdaniem jego pracowników, firma nie przejmowała się ochroną ich zdrowia i wdrożeniem dla nich odpowiednich środków ochrony, utrzymując pomimo epidemii najwyższy priorytet dla wydajności produkcji swoich procesorów. Część pracowników Intela zdecydowała się z tego powodu wnieść skargi przeciwko swojemu pracodawcy.



Ich zdaniem, Intel chcąc zachować dotychczasową wydajność produkcji zmuszał ich do przebywania w dużych grupach, nie przykładał wagi do stosowania w zakładach produkcyjnych zasady utrzymywania dystansu, oraz nie wyposażył pracowników w środki ochrony podczas przebywania w miejscach poza celan romami. Ponadto przełożeniu mieli informować pracowników, że zasada utrzymania 6 stóp odległości jest możliwa do złamania, jeśli bliższy kontakt trwa do 30 minut.



Intel broni się, że jego zakłady w Oregonie, Arizonie i Nowym Meksyku były kontrolowane w czasie epidemii przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a jej inspektorzy nie mieli żadnych uwag.









