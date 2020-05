Wtorek 12 maja 2020 Nvidia GeForce RTX 3000: garść informacji o kartach serii Ampere

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 08:14 Nvidia aktualnie przygotowuje się do debiutu kolejnej generacji swoich kart graficznych. Będą to modele z serii GeForce RTX 3000, oparte o 7nm układy graficzne z architekturą Ampere. Karty trafią na rynek prawdopodobnie pod koniec 3 kwartału, nieco wcześniej aniżeli szykowane przez AMD Radeony z architekturą RDNA 2. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje, zdradzające nieco szczegółów na temat próbek inżynierskich nowych kart (Engineering sample). Według nich wszystkie karty z serii Ampere są zgodne z PCI-Express 4.0, i zachowują zbliżony wygląd systemu chłodzenia do swoich poprzedników, z tą różnicą, że najwyższe modele mają 3 wentylatory, zamiast dwóch.



Flagowy GeForce RTX 3080 Ti ma układ GA102 posiadający 5376 rdzeni CUDA oraz pamięci pamięci GDDR6 o szybkości 18 Gbps (przepustowość 864 GB/s, o 40 procent wyższa niż w GeForce RTX 2080 Ti). Częstotliwość taktowania układu graficznego w trybie Boost ma osiągać około 2,2 GHz, przy zużyciu energii na poziomie 220-230W. Wolniejsze karty z mniejszymi układami GA103 (3840 rdzeni CUDA) i GA104 (3072 rdzenie CUDA) mają osiągać taktowanie Boost do 2,5 GHz, w porównaniu do częstotliwości 1,9 GHz do jakiej "boostują" dotychczasowe Turingi TU103 i TU104.



Pod względem wydajności, nowe modele mają zaoferować w najgorszym przypadku (przynajmniej) o 40 procent więcej klatek na sekundę niż odpowiadające im karty z serii Turing. Inaczej będzie po włączeniu RayTracingu (śledzenia promieni).



Według dalszych informacji, architektura Ampere ma podwojoną liczbę jednostek Tensor Cores, a jednostki RT oferują 4-krotnie większą wydajność niż w architekturze Turing. Ma to powodować, że po włączeniu śledzenia promieni wydajność najsłabszych kart z serii Ampere będzie porównywalna do najbardziej wydajnych kart z serii Turing.





Na koniec warto zaznaczyć, że są to nieoficjalne informacje, w dodatku na temat wersji przedprodukcyjnych, dlatego należy do nich podejść z odpowiednim dystansem.



