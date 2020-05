Wtorek 12 maja 2020 Apple iPhone SE 2020: najlepszy tani smartfon w tej chwili

Autor: materiały partnera | 08:03 (2) Apple to marka premium, która od lat kojarzona jest z sprzętem z najwyższej półki. Tak jak inni producenci przez wiele lat powielali te same trendy smartfonowe, tak Apple szło swoją drogą, nie uginając się pod naporem pozostałych marek. Najnowszy smartfon Apple, iPhone SE jest najtańszym telefonem w całej ofercie. W dobie przesycenia profesjonalnym i absurdalnie drogim sprzętem, Apple robi najlepszy możliwy ruch, przesuwając swój pionek w kierunku dobrego, taniego i tradycyjnego sprzętu. Czy nowy iPhone SE 2020 będzie najlepszym tanim smartfonem tego roku?







Dla jakich użytkowników powstał iPhone SE 2020?

Nowy iPhone posiada wszystko to, co jest niezbędne do normalnego użytkowania przez typowego użytkownika. Nie każdy z nas potrzebuje najbardziej profesjonalnego i zaawansowanego urządzenia, a wręcz większość nie będzie wnikać w tajniki poszczególnych parametrów. Lubimy prostotę i klarowność, a nowy iPhone SE jest tego doskonałym przykładem. Niezawodny procesor, wysokiej jakości wyświetlacz, kompaktowa obudowa czy też świetny aparat i bateria, działająca odpowiednio długo – podzespoły, które sprawdzą się na dobre, kilka lat.



Typowy użytkownik iPhone SE będzie cenił sobie dobry i solidny sprzęt, ale w niespecjalnie drogiej cenie. Taka osoba będzie korzystała z smartfona, najczęściej do przeglądania internetu, wykonywania połączeń czy komunikowania się przez Messenger oraz WatsApp. Od czasu do czasu, wykona również zdjęcie, uwieczniające najciekawsze chwile z życia, które niekoniecznie muszą być tymi najbardziej profesjonalnymi z zachowaniem wszystkich zasad fotograficznych. Bądźmy szczerzy, większość z nas nie potrzebuje do codziennego funkcjonowania najlepszych telefonów i właśnie dlatego powstał iPhone SE 2020, oferujący prostą i czytelną specyfikację w przystępnej cenie. Telefon powstał dla osób, lubiących klasykę w połączeniu z niezawodnym wnętrzem.







Niedrogi i dobry: ile kosztuje iPhone SE 2020 oraz jaką posiada specyfikację?

W chwili obecnej iPhone SE (2020) jest najtańszym urządzeniem w ofercie marki. Apple wyceniło swój telefon na 2199 złotych, co jest ceną dość atrakcyjną w porównaniu do iPhone 11, którego cena zaczynała się od 3599 złotych, nie wspominając już o iPhone 11 Pro, którego można zakupić od 5299 złotych. Choć na rynku istnieje wiele dobrych smartfonów z półki 2000 zł, to mimo wszystko iPhone SE 2020 wydaje się najlepszą możliwą propozycją, ponieważ mimo jego dość staromodnego wyglądu, w środku otrzymał część wyposażenia po iPhone 11. Oto co znalazło się w iPhone SE 2020:



• Rozmiar: 138 x 67 x 7 mm

• Wyświetlacz: IPS TFT 4.7”, 750 x 13340, 326 ppi

• Procesor: Apple A13 Bionic

• Pamięć RAM: 3GB

• Pamięć ROM: 64 GB, 128 GB, 256 GB

• Bateria: 1821 mAh

• Aparat tylny: 12 MP, F/1.8, OIS

• Aparat przedni: 7MP F/2.2

• Wodoodporność: IP67

• Cena: 2199 zł



Obudowa wzięta z iPhone 8 i zupełnie nowe wnętrze. Co wspólnego ma iPhone SE 2020 z iPhone 11? Wyświetlacz, procesor, aparat tylny.

Wydawać by się mogło, że nowy iPhone SE 2020 powstał jako kontynuacja serii iPhone 8. Poniekąd jest to prawdą, jednak nowy model smartfona, po swoim starszym bracie otrzymał wyłącznie ten sam wygląd. Środek urządzenia jest całkowicie nowy i po części skopiowany z zeszłorocznego flagowca iPhone 11. Wewnętrzna konstrukcja smartfona została wykonana ze stali nierdzewnej, natomiast zewnętrzna to nic innego, jak szkło. Mimo, że smartfon pochodzi z średniej półki cenowej to prezentuje się, jak urządzenie klasy premium. Nie ma wątpliwości, że nowy iPhone prezentuje się naprawdę dobrze, jednak niestety szklane obudowy w przypadku Apple nie cieszą się zbyt wysoką trwałością, dlatego zainteresowanych tematem odsyłamy do:



• Ranking: Najciekawsze etui do iPhone SE 2020, w którym został zebrane najlepsze obudowy do iPhone SE 2020.







Co jednak wspólnego mają ze sobą obydwa smartfony?

✓ Ekran iPhone SE 2020 to wysokiej jakości wyświetlacz IPS TFT. Co prawda nie jest to ekran OLED'owy, co też często zarzuca się Apple. Jednak ekran ekranowi nie równy, dlatego nie raz bywało tak, że ekrany OLED innej marki były gorsze jakościowo, niż te wykonane w technologii IPS przez Apple. Sam iPhone SE 2020 posiada 4.7 calowy wyświetlacz IPS TFT, który bardzo dobrze radzi sobie z odzwierciedlaniem barw i dynamiki obrazu.



✓ Drugim elementem, który łączy iPhone SE 2020 z iPhone 11 jest procesor. Chipset jaki zastosowano w tym smartfonie to A13 Bionic czyli dokładnie ten sam, który znalazł się również w iPhone 11 Pro i 11 Pro Max. Nie ma więc wątpliwości, że tegoroczny model urządzenia zapewni ten sam poziom wydajności co flagowce z serii iPhone 11. W końcu Apple A13 Bionic jest najnowszym procesorem tego producenta.



✓ Trzecią kwestią łączącą obydwa te urządzenia jest tylny aparat. Tylna soczewka iPhone SE 2020 jest tą samą, która znalazła się również w iPhone 11. Kamera główna jest taka sama w obydwóch przypadkach, a jest to obiektyw szeroki o parametrach 12 MP i F/1.8. Mimo tego, że tylny aparat iPhone SE został wyposażony w jeden podstawowy aparat to jest w zupełności wystarczający do wykonywania standardowych zdjęć.



Nic dodać nic ująć – nowy iPhone SE posiada wszystko to, co jest niezbędne przeciętnemu użytkownikowi, a jego niezbyt wysoka cena zachęca do zakupu.

Apple iPhone SE 2020 w chwili obecnej jest jedną z najlepszych propozycji smartfonowych z tej półki cenowej w przedziale do 2000 złotych. Tak naprawdę w porównaniu do konkurencji, nawet jeśli tegoroczny iPhone oferuje mniej, bo „posiada tylko jeden aparat” to warto pamiętać, że nie zawsze ilość idzie w parze z jakością. Dla tych, którzy nadal się wahają i zastanawiają się czy iPhone SE 2020 jest dla nich polecamy artykuł, w którym rzeczowo w pięciu powodach wymienione jest dlaczego warto kupić iPhone SE 2020.







Jedno jest pewne, nowy iPhone SE jest doskonałej jakości smartfonem, oferującym solidną i sprawdzoną specyfikację, zamkniętą w tradycyjnej i kompaktowej obudowie. Urządzenie w żaden sposób nie przypomina dzisiejszych, ogromnych i bezramkowych smartfonów, a jest wielkim powrotem do przyszłości, kiedy rządziły małe i kompaktowe smartfony. Ci z nas ceniący sobie klasykę na pewno będą zadowoleni z tego faktu, innym pozostaje akceptacja lub wybór smartfona konkurencji.



Opracowanie: https://flavour-design.pl



K O M E N T A R Z E

Doskonały Smartfon... (autor: Gakudini | data: 12/05/20 | godz.: 14:43 )

...który jak wynika ze zdjęć, prawdopodobnie nie ma przodu.



hehehe (autor: hokr | data: 12/05/20 | godz.: 14:55 )

Czy nowy iPhone SE 2020 będzie najlepszym tanim smartfonem tego roku?

Typowy użytkownik iPhone SE będzie cenił sobie dobry i solidny sprzęt, ale w niespecjalnie drogiej cenie.

Nic dodać nic ująć – nowy iPhone SE posiada wszystko to, co jest niezbędne przeciętnemu użytkownikowi, a jego niezbyt wysoka cena zachęca do zakupu.



2199 PLN to mało? Rozwalają mnie niektóre reklamy na tej stronie, a ta ewidentnie pisana dla jakiś laików z pudelka, a nie dla użytkowników forum komputerowego. (czytaj kasa wywalona w błoto :) )





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.