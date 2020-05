Środa 13 maja 2020 Płyta główna ze zintegrowanym GeForce GTX 1050 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:05 Zeal-All, chiński producent płyt głównych dostępnych tylko na tamtejszym rynku, wprowdził do sprzedaży dość nietypowy produkt. Jest to płyta główna z podstawką LGA 1151, chipsetem Intel B150 i zintegrowaną na jej laminacie kartą graficzną GeForce GTX 1050 Ti. Karta znajduje się w miejscu typowo zajmowanym przez sloty PCI-Express, i posiada aktywny system chłodzenia z jednym dużym wentylatorem. Wydaje się to być dziwnym pomysłem, ponieważ praktycznie uniemożłiwa ew. rozbudowę konfiguracji o dodatkowe karty rozszerzeń.



Zaletą może być jendnak niska wysokość - po dobraniu również niskoprofilowego chłodzenia CPU.







