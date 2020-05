Środa 13 maja 2020 Techniczne poprawki przy stronie internetowej - zwróć uwagę na te 8 rzeczy

Autor: materiały partnera | 05:11 Jak dopracować stronę od strony technicznej, aby była lepiej oceniana przez roboty jak również by łatwiej się z niej korzystało odwiedzającym? W poradniku przedstawiamy 10 sposobów, które pomogą ci udoskonalić kwestie techniczne twojej strony internetowej.











1. Szybkość ładowania serwisu



Czas w jakim ładuje się twoja strona ma minimalny wpływ na rankingi w Google (jest to czynnik rankingowy ale o małym znaczeniu). Natomiast ma on duży wpływ na zachowania użytkowników. Każda sekunda dłużej ładowania strony to więcej porzuceń strony i potencjalnie stracony klient (w przypadku sklepów czy usług). Zadbaj o to, by strona ładowała się jak najszybciej.



Zacznij od narzędzia Google PageSpeed Insights. Sprawdzisz czas ładowania na urządzania mobilne oraz na komputery. Wyniki mogą się różnić pomiędzy urządzeniami - na przykład możesz mieć dobry wynik na komputery a słaby na urządzenia mobilne. Częsty błąd to brak działań w takim przypadku. Więcej osób przegląda strony na urządzeniach mobilnych niż na komputerach. Dodatkowo Google układając ranking wyników bierze pod uwagę stronę w wersji mobilnej (działa tu zmiana w algorytmie tzw. mobile first index).



Poza wynikiem w PageSpeed znajdziesz też sugestie poprawek, które pomogą ci przyspieszyć czas ładowania strony. Niektóre z nich mogą się wydać mocno techniczne. W rzeczywistości większość tych rzeczy poprawisz z pomocą gotowych rozwiązań. Przykładowo jeśli to jest popularny Wordpress to już z pomocą kilku wtyczek można mocno poprawić wyniki.



Znajdziesz wiele poradników na temat przyspieszania CMS na którym bazuje twoja strona. Wskażą one, które konkretnie wtyczki dodać i jakie są inne sposoby na przyspieszenie danego CMS.



2. Wersja mobilna



Jak wspomnieliśmy, najwięcej użytkowników przegląda strony na urządzeniach mobilnych. Ta wersja strony ma też znaczenie przy rankingach Google. Przede wszystkim jednak zwróć uwagę na wygodę przeglądania. Czy wszystko działa? Czy użytkownik może bez przeszkód poruszać się po stronie? Dokonać zakupu? Wysłać formularz? I tak dalej.



Zdarza się że optymalizacja wersji mobilnej kończy się na sprawdzeniu czy strona poprawnie się ładuje. Możesz to sprawdzić ręcznie lub z pomocą narzędzia Google Mobile Friendly Test, radzi specjalista z https://carted.pl/.



Jest to jednak pierwszy krok. W kroku drugim powinieneś sprawdzić całą funkcjonalność strony na smartfonie. Przeklikać wszystko ręcznie i upewnić się, że nie ma kłopotów z działaniem.



3. Wybór hostingu



Wybór hostingu jest bardzo ważny z kilku powodów. Co oczywiste, lepszy hosting to szybsze ładowanie strony internetowej. Warto tu poszukać rozwiązań dedykowanych do twojego CMS. Na przykład jeśli masz stronę na Wordpress, sklep internetowy oparty o PrestaShop to znajdziesz hostingi dedykowane właśnie pod to oprogramowanie. Będą działały jeszcze szybciej i stabilniej.



No właśnie, stabilność. To drugi ważny element dlaczego chcesz mieć dobry hosting. Co po paru zaoszczędzonych złotych jeśli strona jest często niedostępna.



Nie bez znaczenia jest też jakość pomocy. Prędzej czy później zdarzy się, że będziesz potrzebował pomocy helpdesku związanej z hostingiem. W najlepszych firmach uzyskasz pomoc już po kilkunastu minutach, w tych gorszych czasem będziesz musiał czekać na odpowiedź kilka dni.



4. Mikroformaty



MIkroformaty to uniwersalny schemat oznaczania w kodzie konkretnych danych. Najpopularniejszy jest schema.org. Pozwala on oznaczyć różne elementy takie jak artykuły, przepisy, pytania i odpowiedzi w FAQ i tak dalej. Całą rozpiskę można znaleźć w oficjalnej dokumentacji.



Jak to może pomóc w przypadku twojej strony internetowej? Przede wszystkim robot crawlujący twoją stronę łatwiej rozpozna jej zawartość i dopasuje do konkretnych zapytań. Są też inne plusy w postaci specjalnych oznaczeń w wynikach wyszukiwania. Najłatwiej to sprawdzić na przykładzie przepisów. Jak wyszukasz jakikolwiek przepis to na pewno zobaczysz na pierwszej stronie wyniki rozszerzone o zdjęcia przepisu, oceny z gwiazdkami i inne informacje. Wszystko to to właśnie elementy rozszerzone.



Część z nich wdrożysz z pomocą wtyczek, część być może będziesz musiał wdrożyć ręcznie. Jest wiele instrukcji jak to zrobić dla różnych CMSów.



5. Sprawdź czy nie ma bałaganu w indeksie



Jak Google widzi twoją stronę? Co indeksuje? Ma to znaczenie jeśli zależy ci na ruchu z wyszukiwarki. Jeśli twoja strona generuje dużo podstron o niskiej wartości jak:



• filtry

• setki tagów

• inne oznaczenia



To wpłynie na ocenę całego serwisu i może przełożyć się na gorsze pozycje. Co jest w głównym indeksie sprawdzisz łatwo z komendą site. Po prostu w polu wyszukiwania wpisz site:domena.pl i zobaczysz listę podstron, które znajdują się w indeksie. Jeśli znajdziesz takie, które nie wnoszą żadnej wartości (nie ma na nich treści, są kopiami) to najlepiej je wyindeksować z pomocą metatagu robots noindex lub ewentualnie można ustawić canonical. Brzmi skomplikowanie, ale robi się to często jednym kliknięciem i ponownie znajdziesz wiele poradników pokazujących jak to zrobić.



6. Podepnij Google Search Console



Google Search Cosnole to taka stacja diagnostyczna od Google. Jest to darmowe narzędzie, w którym zebrane są informacje które o twojej stronie ma Google. Wystarczy że zweryfikujesz że jesteś właścicielem domeny i możesz korzystać z narzędzia. Pomoże ci ono w kilku różnych obszarach:



jeśli będą problemy z działaniem twojej strony jak długi czas ładowania, atak malware, problem z hostingiem i wiele innych to dostaniesz ostrzeżenie w panelu narzędzia oraz na email



• możesz sprawdzić i przeanalizować liczbę kliknięć, widoczność, pozycje fraz na które pojawia się strona i wiele innych ciekawych danych analitycznych

• możesz sprawdzić co jest w site, które podstrony zostały zaindeksowane a które robot pominął

• możesz dodać mapę strony - dzięki niej robot szybciej dotrze do wszystkich podstron serwisu

• wiele, wiele innych funkcji i towarzyszących narzędzi



Jak widzisz, jest to całkiem rozbudowane narzędzie. Jest to podstawa jeśli chcesz skutecznie zarządzać i rozwijać stronę internetową.



7. Nie przesadzaj z wtyczkami



Błąd częsty dla wielu popularnych CMSów, szczególnie Wordpress. Wtyczki potrafią znacznie ułatwić życie i dodać funkcjonalność, która nie jest obecna w standardowej instalacji CMS. Częsty błąd to jednak instalowanie zbyt dużej liczby wtyczek, które często wcale nie są nam potrzebne. Przykładowo kilka różnych wtyczek do przyspieszania strony internetowej, kilka wtyczek do wysyłki formularza itd. Obciąża to stronę, wpływa na czas ładowania, ale co najważniejsze, zwiększa ryzyko ataku na naszą stronę. Nie wszystkie wtyczki są regularnie aktualizowane, niektóre mają dziury, które wykorzystują autorzy złośliwego oprogramowania by włamać się na hosting i naszą stronę.



Zadbaj o to, by na liście zainstalowanych wtyczek były tylko te, które naprawdę potrzebujesz.



8. Zabezpiecz stronę



Skup się na zabezpieczeniu strony. Niestety, z roku na rok rośnie liczba ataków dokonywanych na strony. Oczywiście większość z nich prowadzona jest z pomocą automatów, które próbują złamać hasło. W razie udanego ataku możesz mieć wiele kłopotów z utratą danych czy działaniem strony. Najczęściej będziesz miał do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem (malware), które dokleja się do plików twojego CMS. Sprzątanie po takim włamaniu, jeśli nie ma kopii, to sporo pracy. Warto zawczasu w miarę możliwości uniknąć takich kłopotów. Zacznij od stosowania mocnych haseł, tworzenia kopii zapasowych. Warto też zainstalować wtyczki jak Wordfence (dla Wordpress) czy inne, które bardzo pomagają lepiej zabezpieczyć stronę choćby poprzez:



• blokowanie adresów IP które próbują się wielokrotnie zalogować poprzez metodę brute force

• możliwość skanowania plików w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

• wiele innych



Zaoszczędzimy sobie tym wiele nerwów i pracy w przyszłości.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.