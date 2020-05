Środa 13 maja 2020 Szef Nvidia pokazuje największą kartę graficzną na świecie

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 15:38 (1) Nvidia opublikowała na swoim kanale w YouTube film wideo, w którym jej szef Jensen Huang w dość niecodzienny sposób zapowiada nową, "największą" kartę graficzną na świecie. Jensen Huang chwali się, że ma do pokazania, co jego firma przygotowywała od pewnego czasu, po czym wyciąga z piekarnika nową wersję platformy HGX-2, przeznaczonej dla platform obliczeniowych i serwerów. Wprowdzie szczegóły nie zostały zdradzone, ale można oczekiwać, że jest ona zbudowana z 8 najnowszych układów graficznych GA100 z serii Ampere. Świadczy o tym inny wygląd jednostki, z wyraźnie powiększonymi radiatorami w stosunku do dotychczasowej wersji HGX-2 z chipami GV100 "Volta".



Wideo podgrzewa atmosferę przed jutrzejszą konferencją Nvidia GTC (GeForce Technology Conference), która będzie transmitowana online w YouTube jutro (14 maja) o godzinie 15.00 czasu polskiego, na kanale www.youtube.com/nvidia









Czekam na jakiś oszałamiający pokaz z Szefem Nvidia na czele bo to już jutro. (autor: Mario1978 | data: 13/05/20 | godz.: 16:16 )

Zobaczymy co tam ujawnią.Muszą się starać bo konkurencję nie mają już tylko wewnątrz kraju jak zależy im na tym by ich układy gdzie obliczenia AI mogły nawiązać walkę chociażby z Huawei.

W tej chwili klaster układów Atlas 900AI od Huawei kończy szkolenie w "ImageNet-1k" w niecałą minutę zajmując pierwsze miejsce w typowym modelu ResNet-50 v1.5.

Teraz to jest walka o przyszłość , żeby być konkurencyjnym także po za swoim krajem.



