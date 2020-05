Środa 13 maja 2020 Dużo nowych notebooków od Della, również z procesorami AMD Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:49 Dell przedstawił dziś odświeżone, tegoroczne modele swoich notebooków. Są to nowe notebooki z serii G3, G5 SE i G15 dedykowane dla graczy, oraz z serii XPS należącej do segmentu premium. Seria G3 obejmuje notebooki z procesorem Core i5-10300H lub Core i7-10750H oraz kartami graficznymi Nvidia (do wyboru od GeForce GTX 1650 do GeForce RTX 2060). Seria G5 SE to natomiast urządzenia z kartą graficzną Radeon RX5600M oraz procesorami AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H lub Ryzen 9 4900H. Obie serie posiadają 15,6-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz, od 8 do 16GB pamięci RAM i dysk SSD NVMe od 128GB do 1TB.



Seria G15 to natomiast laptopy dla graczy o nieco zmniejszonej wadze i grubości, wyposażone w procesory Core i5-10300H lub Core i7-10750H oraz karty Nvidia z serii MaxQ (od GeForce GTX 1650 Ti MaxQ do GeForce RTX 2070 Super MaxQ). W porównaniu do serii G3 i G5 mogą mieć one też więcej pamięci RAM - do 32GB.



Nowe laptopy z serii XPS, to XPS 15-9500 z ekranem 15,6-calowym i XPS 17-9700 z ekranem 17-calowym, wyposażone w od 8 do 64GB pamięci RAM, nośniki SSD od 256GB do 1TB oraz procesory Core i5-10300H, Core i7-10750H, Core i7-10875H lub Core i9-10885H. Urządzenia mają smukłą budowę, złącza Thunderbolt 3, oraz wysokiej jakości ekrany InfinityEdge o rozdzielczości 1920x1200 lub 3840x2400 pikseli (do wyboru) - w opcji dostępne także w wersji dotykowej. Za reprodukcję grafiki dbają karty graficzne Nvidia z serii MaxQ (od GeForce GTX 1650 Ti MaxQ do GeForce RTX 2060 MaxQ).









