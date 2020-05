Czwartek 14 maja 2020 Microsoft Windows 10 May 2020 Update już dostępny

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 14:57 Microsoft udostępnił własnie finalną edycję systemu Windows 10 w wersji 2004, znanej jako May 2020 Update. Obrazy instalacyjne systemu zostały przekazane do producentów komputerów, a także udostępnione zainteresowanym do pobrania na MSDN. Natomiast obecni posiadacze Windows 10 otrzymają aktualizację jako May 2020 Update poprzez Windows Update pod koniec tego miesiąca. Windows 10 May 2020 Update wprowadza nową przeglądarkę Edge opartą o silnik Chrominium oraz udoskonalony Menadżer Zadań, w którym znajdują się m.in informacje o temperaturze komponentów PC,



Kolejną z nowości jest ulepszone i bardziej rozbudowane zarządzanie pracą usługi Windows Update oraz opcja "restore this PC from the cloud" pozwalająca na przywrócenie stanu komputera z kopii zachowanej wcześniej w tzw. Chmurze. Usprawnienia objęły też agenta Cortana, zarządzanie siecią oraz optymalizację wykorzystania dysku twardego i system indeksowania danych na dysku wraz z funkcją Windows Search.



