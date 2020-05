Czwartek 14 maja 2020 Procesory Intel Rocket Lake-S będą pobierać duże ilości energii

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:28 Jeszcze w tym rok Intel wprowadzi do sprzedaży procesory Core 11. generacji. Będą to chipy o nazwie kodowej Rocket Lake-S, zawierające 8 rdzeni z architekturą x86 Willow Cove oraz zintegrowany IPG 12. generacji z 32 jednostkami EU. Niestety procesory będą nadal wytwarzane z użyciem 14nm litografii, co będzie miało swoje niekorzystne przełożenie na ilość pobieranej energii i wytwarzanego ciepła. Według informacji pochodzących ze źródeł zbliżonych do producentów płyt głównych, Rocket Lake-S będą występować w wersjach ze wskaźnikiem TDP 95W, 80W lub 65W.



Tak jak od pewnego czasu, ta wartość oznacza niezbyt wiele, a faktyczny pobór energii będzie zauważalnie większy. Dla wersji 8-rdzeniowych wartość PL2 ma wynosić 173W, a PL4 - 251W. Procesor będzie mógł domyślnie przebywać w stanie PL4 przez 56 sekund, a w stanie PL2 - cały czas.



Wersje Rocket Lake-S ze wskaźnikiem TDP 80W mają mieć PL2 146W, PL3 191W, i PL4 251W, z wartością 28 sekund. Dla procesorów z TDP 65W PL2 wyniesie 128W, PL3 177W, a PL4 251W w czasie 28 sekund.



Oznacza to po prostu, że Rocket Lake-S będą równie gorącymi i energochłonnymi procesorami jak debiutujące właśnie Core i9 z serii Comet Lake-S. Co gorsza, o ile wolniejsze modele procesorów Comet Lake-S mają znacznie niższe limity poboru energii, to wygląda na to, że wszystkie wersje Rocket Lake-S będą mogły pobierać do 251W.



