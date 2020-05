Czwartek 14 maja 2020 AMD szykuje 12 modeli desktopowych Ryzenów 4000 ze zintegrowaną grafiką

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:37 Prawdopodobnie w czerwcu na rynek trafią desktopowe procesory Ryzen serii 4000 ze zintegrowaną grafiką. Będą to CPU wytwarzane w 7nm procesie litograficznym, zgodne z podstawką AM4 i oparte o rdzeń Renoir, zawierający 8 rdzeni x86 ZEN 2 i zintegrowany układ graficzny Radeon Vega z 512 procesorami strumieniowymi. Według najnowszych informacji jakie pojawiły się w sieci, firma AMD szykuje 12 modeli tych procesorów. Będą to wersje 8 rdzeniowe i 16 wątkowe, 6 rdzeniowe i 12 wątkowe oraz 4 rdzeniowe i 8 wątkowe. Wskaźnik TDP procesorów w zależności od wersji ma wynosić 65W lub 35W.



Najbardziej wydajne 8-rdzeniowe wersje otrzymają taktowanie bazowe 3,6 GHz i do 4,45 GHz z Turbo, a ich układ graficzny będzie pracować z zegarem 2,1 GHz. W przypadku wersji z TDP 35, taktowanie bazowe wyniesie 3,1 GHz, tatowanie Turbo 4,35 GHz a takowanie zintegrowanej grafiki do 2,0 GHz.



CPU 6 rdzeniowe z TDP 65W mają mieć taktowanie bazowe 3,7 GHz i boost 4,3 GHz, a 4-rdzeniowe 3,8 GHz i 4,1 GHz. Dla wersji z TDP 35W taktowanie bazowe wyniesie 3,3 GHz dla modeli 6-rdzeniowych i 3,5 GHz dla wersji 4-rdzeniowych.



Częstotliwość taktowania zintegrowanej grafiki nie będzie tak wysoka jak w wersjach 8-rdzeniowych, i wyniesie od 1,7 GHz do 1,9 GHz w zależności od modelu.





Nowe procesory zastąpią dotychczasowe 4-rdzeniowe CPU Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G z serii Picasso, wytwarzane w 12nm litografii oparte o architekturę ZEN+.









