Czwartek 14 maja 2020 Nvidia: Ampere, układ GA100, karty A100 i system DGX-A100 zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 17:42 Nvidia podczas swojej transmitowanej online konferencji GTC 2020 (GeForce Technology Conference) zaprezentowała kilka nowości. Wydarzenie było nagrywane i transmitowane z kuchni Jensena Huanga, z jego prywatnego domu. Wstęp został poświęcony na podziekowania wszystkim walczącym z epidemią, a także prezentację tego, jak nauka pomaga w walce z COVID-19. Następnie prezes Nvidia przeszedł do prezentacji nowych technologii i produktów, w trakcie której wyciągał je ze swojej kuchenki. Trzeba przyznać, że cały matriał jest bardzo dobrze przygotowany i świetnie się go odbiera.



To dzięki wzbogaceniu o ciekawe ujęcia spoza kuchni Jensena Huanga, a także liczne bardzo proste i trafne tłumaczenia wielu skomplikowanych zagadnień. Szef Nvidia okazuje się być świetnym dydaktykiem, dzięki czemu nawet osoby mniej techniczne nie powinny mieć problemów z jego zrozumieniem. Widać też, ze wydarzenie kierowane jest do wszystkich internautów, a nie tylko specjalistów jacy zwykle uczestniczyli w stacjonarnych wersjach GeForce Technology Conference.



Przechodząc do konkretów, na początku Jensen Huagn pochwalił się zakupem firmy Mellanox Technology i przedstawił jej kolejnej generacji rozwiązania komunikacyjne VXLAN o szybkości 400 gigabitów na port, przeznaczone dla Data Center. Jak stwierdził, obecnie architektura Data Center ewoluuje tak, aby całe Data Center mogło być traktowane jako jedna jednostka obliczeniowa - podobnie jak obecnie pojedynczy serwer. Mają w tym pomóc także przygotowane przez Nvidia i Mellanox w pełni programowalne i wydajne karty sieciowe Bluefield 2.

Zaprezentowano także nowe biblioteki SDK dla developerów, nowy Framework Merlin dla aplikacji głębokiego uczenia maszynowego, oraz nową wersję Apache Spark 3.0 z akceleracją GPU. W części 5 wystąpienia Jensen Huang omówił najnowsze osiągnięcia z dziedziny sztucznej inteligencji, a także przedstawił korzystającego z tych technologii interaktywnego 3D chatbota o nazwie Misty,





Wreszcie, po dłuższym czasie oczekiwania zaprezentowana została nowa architektura graficzna Ampere, posiadająca znaczne zmiany względem dotychczasowej Turing. Główne z nich to znacznie większa liczba jednostek, jakie udało się zmienić dzięki użyciu 7nm procesu litograficznego, usprawnione rdzenie RT oraz zupełnie nowe jednostki Tensor z akceleracją o nazwie Sparsity.



Zaprezentowano też największy opracowany układ z architekturą Amepre - GA100, zbudowany z 54 miliardów tranzystorów umieszczonych na powierzchni 826 mm². Chip zawiera 6912 rdzeni CUDA, 3456 niezależnych od nich rdzeni CUDA podwójnej precyzji, oraz 432 jednostki Tensor. Układ współpracuje z 40GB pamięci HBM2 o łącznej przepustowości ponad 1600 GB/s, a także obsługuje interfejsy PCI-Express 4.0 x16 (64 GB/s) i NVLink (600 GB/s). Nowością jest też funkcja MIG (Multi Instance GPU), pozwalająca na jednym układzie graficznym uruchomić wiele równoległych instancji GPU - symulując obecnosć wielu mniejszych układów graficznych.



Chip GA100 jest podstawą karty obliczeniowej Tesla A100. Porównanie jej wydajności do wcześniejszej karty Tesla V100 z układem GV100 z serii Volta wygląda wręcz poniżająco dla dotychczasowej karty - w zadaniach obliczeniowych w zależnosci od ich typu nowa Tesla A100 okazuje się od dwóch do dwudziestu razy szybsza niż dotychczasowa Tesla V100, a średnio 7 razy.



Kolejna nowość to system obliczeniowy DGX-A100, złożony z 8 kart Tesla A100, dwóch 64-rdzeniowych procesorów AMD EPYC Rome, oraz technologii sieciowych Mellanox. Poza nim, architektura Ampere i zbudowane dzięki niej chipy graficzne/obliczeniowe będą podstawą systemów EGX A100 dla akceleracji robotyki, oraz AGX A100 dla pojazdów autonomicznych.



Ponizej zamieszczono kilka zrzutów ekranu i najciekawsze części GTC 2020 online











