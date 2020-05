Piątek 15 maja 2020 Microsoft zaczyna wycofywać się z 32-bitowego Windowsa

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 18:41 (1) Systemy operacyjne Microsfotu są dostępne w 64-bitowych wersjach już od 2005 roku, kiedy pojawił się Windows XP w takiej wersji. Prawdziwy wzrost popularnosci 64-bitowych wersji nastąpił dość dawno temu, bo po premierze Windows 7. Pomimo, że było to już 10 lat temu, to Microsoft ciągle wydawał kolejne generacje swoich Windowsów, jak również kolejne wersje najnowszego Windowsa 10 równolegle w edycjach 32 i 64 bitowych. Aktualnie korporacja podjęła decyzję o wdrożeniu planu stopnionego wycofania się z 32-bitowych wersji, podejmując jego pierwszy krok



Począwszy od wersji 2004, czyli Windows 10 w wersji May 2020, producenci gotowych komputerów muszą istalować wyłącznie 64-bitowe wersje systemu.



Oczywiście 32-bitowa wersja tej edycji Windowsa 10 także została przygotowana, ale jej użycie jest aktualnie przewidziane tylko przez klientów firmowych, i będzie wymagało samodzielnej instalacji. Osoby posiadające 32-bitowe wersje wcześniejszych Windowsów 10, nadal otrzymywać będą jego kolejne aktualizacje.



Nalezy spodziewać się, że Microsoft poda jakie planuje kolejne kroki związane z wycofywaniem się z 32-bitowych wersji systemów, i kiedy planuje ich wdrozenie.



No i dobrze (autor: rookie | data: 15/05/20 | godz.: 19:48 )

Bo już rzadko kto ma system z 4GB RAM...



