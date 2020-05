Piątek 15 maja 2020 TSMC wybuduje 5nm fabrykę w Stanach Zjednoczonych

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 19:12 Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie, poinformowała, że zbuduje w Stanach Zjednoczonych nową fabrykę do produkcji chipów. Zakład powstanie w stanie Arizona i będzie pierwszym w hostorii nowoczesnym obiektem TSMC przeznaczonym do produkcji w najnowszych procesach litograficznym, zlokalizowanym przez TSMC w USA. Firma przeznaczy na inwestycję około 12 mld dolarów. Prace budowlane przy obiekcie maja ruszyć w 2021 roku, a wykończenie, wyposażenie w linie produkcyjne i uruchomienie produkcji nastąpi w 2023 roku.



Początkowo w fabryce produkowane będą chipy w najnowsze 5nm litografii, a z biegiem czasu linie zostaną przystosowane takze do nowszych procesów technologicznych. Załoga produkcyjna ma liczyć około 1600 osób, a zdolność produkcyjna 20 tysięcy wafli miesięcznie.



