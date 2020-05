Piątek 15 maja 2020 Procesory Intel Tiger Lake-U z wyższym taktowniem od Ice Lake-U

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:01 Intel od prawie roku oferuje swoje pierwsze 10nm procesory, w postaci laptopowych CPU Ice Lake-U. Procesory mają 4 rdzenie x86 z architekturą Sunny Cove oraz zintegrowany układ graficzny 11. generacji z 64 jednostkami wykonawczymi. Bolączką tych CPU jest niskie taktowanie - np. w 15W modelu i7-1065G7 taktowanie bazowe wynosi 1,3 GHz, a taktowanie Turbo to 3,9 GHz. Niewiele lepiej wypadają wersje o wskaźniku TDP 28W, które mogą przyspieszać do 4,1 GHz. Według najnowszych informacji, znaczny postęp pod tym względem przyniosą ich następcy, procesory o nazwie kodowej Tiger Lake-U



Tiger Lake-U będą wytwarzane w ulepszonej litografii 10nm+, i wyposażone w 4 rdzenie z architekturą Willow Cove (ulepszony Sunny Cove) oraz zintegrowany układ graficzny 12 generacji (Intel Xe).



Jednym z takich procesorów będzie Core i7-1185G7, który ma mieć taktowanie bazowe 2,6 GHz, i taktowanie Turbo sięgające 4,7 GHz, czyli aż o 20 procent (0,8 GHz) więcej aniżeli w Core i7-1065G7 z dotychczasowej serii Ice Lake-U.



Wygląda więc na to, że proces litograficzny 10nm+ od Intela został ulepszony na tyle, aby uzyskiwać częstotliwości taktowania prawie zbliżone do dotychczasowej 14nm litografii.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.