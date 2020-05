Piątek 15 maja 2020 Intel chce nieulotnych pamięci RAM także w desktopach

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:36 (1) Główną nowością wprowadzaną przez debiutujące wiosna ubiegłego roku procesory serwerowe Xeon o nazwie kodowej Cascade Lake-SP była możliwość obsługi pamięci Intel Optane DIMM, nazywanej inaczej Intel Persistent Memory. Jest to trwała (nieulotna) pamięć operacyjna (RAM) typu DDR4, wykorzystująca kości pamięci 3DXPoint, które mają bardzo wysoką wydajność i bardzo niskie opóźnienia w dostępnie do danych. Moduły Optane DIMM według Intela zapewniają połączenie cech pamięci DRAM z nieulotnością cechującą pamięci NAND. Zdaniem Intela to może być największy przełom w kwestii pamięci komputerowych od przynajmniej dwudziestu lat.



Nieulotne pamięci RAM Intel Persistent Memory, współpracujące z wymienionymi wcześniej Xeonami, są aktualnie produkowane przez Intela. W praktyce wydajność Optane DIMM jest około połowę niższa od typowych pamięci RAM (przez 2 krotnie większe opóźnienia w zapisie/odczycie komórek danych), ale w zamian ich pojemność jest 4-krotnie większa.



Jak się okazuje, Intel chce w przyszłości popularyzować wykorzystanie tego typu pamięci poza rynkiem serwerowym - najpierw w stacjach roboczych, a później także w typowych komputerach osobistych. Wielkim fanem tego typu pamięci ma być Microsoft, który już obiecał odpowiednie dostosowanie systemu Windows i przygotowanie nowych funkcji, których realizacja będzie możliwa dzięki nieulotnym pamięciom RAM.



Niestety, wygląda na to, że przygotowana przez Intela rewolucja może mieć duże problemy z szybkim przyjęciem się na rynku. Wszystko przez cenę pamięci Intel Persistent Memory, która obecnie jest znacznie wyższa od ceny klasycznych ulotnych modułów pamięci RAM DDR4.



Mimo wszystko, nieulotne pamięci RAM to może być kierunek, w jakim za jakiś czas rozwijać będzie się technologia komputerowa.







K O M E N T A R Z E

no w desktopach nie bedzie (autor: pawel1207 | data: 15/05/20 | godz.: 21:02 )

bo xpoint i tak sa o wiele od typowego ramu wolniejsze ... jak chca zrobic rewolucje to niech zaczna produkowac na tych kosciach normalnie wycenione dyski . niepowiem taka pamiec znajdzie zastosowanie w specyficnych systemach ale urzywanie jej powszechnie :D z tymi opuznieniami :D i cenami to obecnie mokry sen intela .. a jak na razie intlel robi wszystko aby x3dpointa korzystalo jak najmniej ludzi wiec ...:D





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.