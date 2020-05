Poniedziałek 18 maja 2020 Google udostępnia za darmo pełną wersję usługi Meet

Autor: Wedelek | źródło: Google | 05:01 Miesiąc temu Google zapowiedział nieodpłatne udostępnienie usługi Meet wszystkim zainteresowanym. Mowa o wersji płatnej, która pozwala tworzyć spotkania dla maksymalnie 100 osób. Co ciekawe nie padła żadna konkretna data i aż do końca ubiegłego tygodnia nie było wiadome kiedy ostatecznie do tego dojdzie. Sytuacja ta zmieniła się w dość nieoczekiwany sposób, bo Google zamiast oficjalnie poinformować o udostępnieniu Meet za pośrednictwem swojego biura prasowego wprowadził tę funkcjonalność „po cichu”. Jedynym sposobem by się o tym dowiedzieć jest zalogowanie się do webowej wersji Gmaila, która przy logowaniu wita nas stosownym popupem.



Trzeba przyznać, że to dość dziwna forma promocji, zwłaszcza, że przecież nie każdy korzysta z webowe wersji Gmaila.



Aby skorzystać z Google Meet należy pobrać dedykowaną aplikację lub odwiedzić stronę: meet.google.com, na której można utworzyć nowe spotkanie lub dołączyć do już istniejącego. Jedynym wymogiem jest posiadanie mikrofonu (bez niego wideokonferencja jest bez sensu) oraz konta Google. Jeśli chodzi o długość spotkania, to na razie nie ma ograniczeń, ale w niedalekiej przyszłości ma się pojawić limit 60 minut na spotkanie.









