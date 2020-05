Poniedziałek 18 maja 2020 Facebook przejął GIPHY za około $400 milionów

Autor: Wedelek | źródło: Facebook | 05:15 Facebook oficjalnie poinformował na swoim blogu o przejęciu kolejnej znanej platformy wykorzystywanej w szeroko pojętej komunikacji. Mowa o GIPHY, popularnej usłudze do współdzielenia krótkich animacji graficznych zapisanych w postaci plików *.GIF. Jej zasoby można przeglądać między innymi na stronie giphy.com, ale największą popularnością cieszy się ona w komunikatorach internetowych, gdzie za pośrednictwem dedykowanego API można szybko odnaleźć interesującą nas animację i wstawić ją bezpośrednio do wiadomości. Jak podaje Facebook obecnie około 50% zapytań do serwerów GIPHY jest kierowana właśnie z Messangera.



To, czego zabrakło w oficjalnym wpisie to cena za jaką GIPHY zostało sprzedane. Nieoficjalnie mówi się, że było to około 400 milionów dolarów, a negocjacje pomiędzy oboma podmiotami trwały kilka miesięcy. Oznaczałoby to, że Facebook kupił GIPHY po okazyjnej cenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że najnowsza wycena tego przedsiębiorstwa to około 600 milionów dolarów.



Podana cena, choć sama w sobie bardzo wysoka, wygląda skromnie na tle pozostałych zakupów Facebooka, który na WhatsAppa, Instagrama i Oculusa wydał odpowiednio $19 miliardów, $1 miliard i $2 miliardy.



