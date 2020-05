Poniedziałek 18 maja 2020 Edge w górę, Firefox w dół, Chrome bez zmian

Autor: Wedelek | źródło: Net Market Share | 05:44 Najnowszy raport NetMarketShare wskazuje na dalszy wzrost udziałów w rynku odświeżonej przeglądarki internetowej Microsoft Edge, która zyskała w ostatnich miesiącach kosztem konkurencji. W sumie w przeciągu pół roku jej udział wzrósł z 5,38% do 7,76%, dzięki czemu udało jej się wskoczyć na drugie miejsce na podium najpopularniejszych programów do przeglądania zasobów sieci www. Najwięcej na sukcesie Edge stracił Firefox od Mozilli, który w badanym okresie zaliczył spadek udziałów z 8,93% na 7,25%. Tuż za podium uplasował się Internet Explorer 11, z którego korzysta około 5,45% internautów (spadek z 6,32%), przy czym w tym przypadku jest to przede wszystkim kwestia wsparcia dla starego, wciąż jeszcze wykorzystywanego przez niektóre firmy oprogramowania.



Udział lidera, którym jest Google Chrome praktycznie się nie zmienił i na koniec kwietnia wynosił 69,18% - pół roku temu było to 69,17%.







