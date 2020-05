Poniedziałek 18 maja 2020 TikTok na celowniku organizacji broniących praw dzieci

Autor: Wedelek | źródło: Myce | 05:30 TikTok to platforma do oglądania i współdzielenia krótkich materiałów wideo, skierowana przede wszystkim do najmłodszych odbiorców. Przy tym najczęściej umieszczane na jej serwerach nagrania są oglądane na urządzeniach mobilnych, a ich wykonanie od strony technicznej jest generalnie mniej profesjonalne niż filmów na YouTube. Dlatego też TikToka często porównuje się do tego serwisu z czasów, gdy ten nie był jeszcze własnością Google. Sama platforma bardzo dynamicznie się rozwija, ale z uwagi na niski wiek większości z jej użytkowników jest ona pod czujnym okiem instytucji zajmujących się ochroną praw najmłodszych, które w wielu krajach zgłaszają liczne zarzuty pod adresem stosowanej przez serwis polityki prywatności.



Z tego powodu holenderski DPA (Dutch Data Protection Authority) wszczął śledztwo mające na celu ustalić, czy prawa dzieci są przez TikToka chronione w należytym stopniu. Chodzi przede wszystkim o to jakie dane są gromadzone i kiedy, oraz w jaki sposób serwis je przetwarza i chroni przed kradzieżą. Monique Verdier z DPA wskazuje również na treść polityki bezpieczeństwa oraz poszczególne komunikaty, które powinny być przygotowane w taki sposób by osoba niepełnoletnia mogła je właściwie zinterpretować. Pojawiły się też pomysły by wymusić konieczność potwierdzenia zgody na użytkowanie serwisu przez dzieci. Miałby ją wydawać rodzic lub prawny opiekun, ale akurat ten pomysł najpewniej szybko upadnie z uwagi na ograniczenia technologiczne.



W całej sytuacji nie bez znaczenia jest zapewne to, że właścicielem TikToka jest chińska firma ByteDance. Ta co prawda twierdzi, że nie ma powiązania z chińskim rządem, ale i bez tego przedsiębiorstwa z Państwa Środka są postrzegane jako mało wiarygodne w kwestii bezpieczeństwa i prywatności danych. Zresztą TikTok wywołuje kontrowersje nie tylko w USA czy Europie. Swoje własne śledztwo w podobnej sprawie prowadzi też na przykład Kolumbia.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.