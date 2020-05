Poniedziałek 18 maja 2020 GIGABYTE B550 AORUS Master obsłuży nawet trzy nośniki PCI-E 4.0

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:58 GIGABYTE B550 AORUS Master to płyta stworzona dla wymagających użytkowników mimo, że jest to konstrukcja oparta o chipset B550, a nie X570. Oprócz bardzo wydajnej sekcji zasilania, wysokiej jakości podzespołów i narzędzi do OC oferuje ona aż trzy sloty na karty w formacie M.2. Jeden z nich jest bezpośrednio połączony z procesorem umieszczonym w gnieździe AM4 za pomocą Interfejsu PCI-Express 4.0, podobnie jak główna szyna PCI-Express x16. Pozostałe sloty M.2 są podłączone do chipsetu, który jak wiecie oferuje jedynie interfejs PCI-E 3.0. Stąd wynikałoby, że ich prędkość będzie niższa niż głównego nośnika, prawda?



Ano niekoniecznie, bo najprawdopodobniej będzie je też można uruchomić w trybie PCI-E 4.0.



Wszystko za sprawą ciekawej sztuczki realizowanej za pomocą przełączników PCI-E umieszczonych na PCB. W większości konstrukcji za ich pomocą linie PCI-E prowadzące do gniazda x16 są elektrycznie rozdzielane na dwa sloty działające w trybie x8. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne i stosowane od wielu lat przez wszystkich producentów płyt głównych.



Jednak w AORUS Master switche będą najprawdopodobniej mogły podzielić interfejs na trzy złącza pracujące w trybie x8, x4 i x4, przy czym tylko to pierwsze będzie tradycyjnym slotem PCI-E. Dwa pozostałe to porty dla kart M.2. Dzięki temu opcjonalnie będzie można podpiąć do PCta aż trzy ultraszybkie nośniki SSD pracujące z pełną prędkością. Oczywiście sztuczka ta nie zadziała w przypadku APU Renoir, bo te układy nie oferują dostatecznie dużo linii PCI-E 4.0, ale to akurat mały problem.









