Piątek 15 maja 2020 GTA 5 za darmo w Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 20:30 Epic Games nieoczekiwanie sprezentował wszystkim graczom jeszcze jedną darmową pozycję z gatunku AAA. Jest nią GTA V, czyli piąta odsłona gangsterskiej sagi od Rockstar wydana oryginalnie w 2013 roku na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Gra zebrała wiele branżowych nagród i do dziś jest uważana za jeden z najlepszych sandboxów wszechczasów. Początkowo GTA V było dostępne jedynie na konsolach, a PCtowa odsłona ze znacznie poprawioną grafiką do sprzedaży trafiła dopiero w 2015 roku. Dodam jeszcze, że dostępna w Epic Store wersja to wydanie rozszerzone nazwane Premium Edition, które daje nam dostęp zarówno do treści dla pojedynczego gracza jak i do usługi GTA Online.



Aby skorzystać z promocji trzeba mieć konto w Epic Store z aktywowanym systemem dwustopniowej weryfikacji. Link do gry znajduje się TUTAJ.



