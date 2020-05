Wtorek 19 maja 2020 Core i9-10900K przetestowany przez TecLab

Autor: Wedelek | źródło: TecLab | 05:31 Tec Lab opublikował w sieci testy porównawcze 10-rdzeniowego Core i9 10900K (20 wątków, 3,7/5,3GHz, 20MB L3), 12-rdzeniowego Ryzena 9 3900X (24-wątki, 3,8/4,6GHz, 64MB L3) oraz 16-rdzeniowego Ryzena 3950X (32-wątki, 3,5/4,7GHz, 64MB L3). Wynika z nich, że w grach nowy procesor Chipzilli jest wydajniejszy od obu Ryzenów średnio o odpowiednio 3,3% i 4,1%, ale za to sromotnie przegrywa we wszystkich tych zastosowaniach, w których liczy się ilość rdzeni. W wielu typowych przypadkach nowemu i9 pomaga wyższy zegar, który rekompensuje nieco niższe IPC i mniejszą ilość rdzeni właśnie. Niestety znacznie starsza litografia nie jest w stanie dorównać dużo nowszemu 7nm i to widać po zużyciu energii.



To w Core i9 10900K jest co prawda niższe w trybie IDLE, bo i CPU Intela ma mniej rdzeni, ale już pod obciążeniem zużycie energii platformy skacze do 338W. Dla porównania w przypadku Ryzenów 3900X i 3950X mamy odpowiednio 263W i 306W. Równie fatalnie ma się sprawa temperatur. Autorzy testu twierdzą, że bez chłodnicy o średnicy 360mm i systemu chłodzenia cieczą nie da się efektywnie schłodzić nowego chipu firmy Intel.



Jeśli chodzi o platformę testową, to ta składała się z RTXa 2080Ti, oraz pamięci RAM DDR4 -3600 (18-22-22-42 1T FCLK = 1800, w spec. Podanej na zrzucie ekranu jest błąd) w przypadku CPU od AMD i DDR4-4000 (18-22-22-42 2T) w przypadku Intela.







