Netflix zaczyna podnosić jakość streamingu w Europie

Autor: Wedelek | źródło: FlatpanelsHD | 05:14 FlatpanelsHD donosi, że Netflix zmienił ostatnio ustawienia bitrate materiałów wideo serwowanych użytkownikom w wybranych państwach Europy, przywracając go tym samym do stanu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Sam zainteresowany nie podaje na razie żadnych szczegółów, ale użytkownicy serwisu z Danii, Norwegii i Niemczech już teraz cieszą się wideo w wyższej jakości. Niebawem podobną zmianę powinny zauważyć pozostałe kraje Europy, a przynajmniej te, w których krzywa nowych zachorowań spada. Można również śmiało założyć, że w ślad za Netfliksem pójdą pozostali usługodawcy i tym samym rynek steamingu wróci do normy.



Trzeba przy tym zauważyć, że jest co przywracać. Cięcia były bowiem na tyle radykalne, że usługodawcy internetowi odnotowali 25% spadek zapotrzebowania na łącze dla pojedynczego materiału wideo. Jak nie trudno się domyślić redukcja rozmiaru filmu została w tym przypadku dokonana kosztem jego jakości.



