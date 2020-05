Wtorek 19 maja 2020 Ryzen 7 4700G - specyfikacja desktopowego APU potwierdzona przez kolejne źródło

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 (1) Igor’s Lab opublikował nieoficjalną specyfikację techniczną Ryzena 7 4700G - procesora heterogenicznego AMD z rodziny Renoir, dedykowanego płytom głównym z podstawką AM4. Nowy chip bazuje na ośmiu rdzeniach x86 Zen 2 i IGP z architekturą Vega wyposażonym w 8 bloków CU. Mamy więc do czynienia z bardzo wydajną częścią CPU połączoną ze średnio wydajnym procesorem graficznym, który na dodatek ma mniej jednostek wykonawczych niż IGP umieszczony w Picasso – APU poprzedniej generacji. AMD kompensuje braki na tym polu zauważalnie wyższym zegarem bazowym wynoszącym 2100MHz dla części GPU.



Jeśli chodzi o rdzenie Zen 2, to te pracują z częstotliwością 3,6GHz, która dzięki TURBO może zostać podniesiona do 4,4GHz. TDP to natomiast 65W. Według źródeł na które powołuje się VideoCardZ opisywany APU niebawem powinien trafić do sprzedaży, gdzie jak wiecie zmierzy się z 10-tą generacją procesorów Intela.











"Mamy więc do czynienia z bardzo wydajną częścią CPU połączoną ze średnio wydajnym procesorem graficznym"

Dwa lata temu Ryzen 2400G miał iGPU pozwalające pograć we w miarę świeże gry w niskich detalach. W taki Eldar scroll Online musiałem grać w 1366x768. Teraz po dwóch latach dali słabszą odmianę z 8 CU zamiast 11 ale z podniesionymi zegarami co ma wyrównać tamten poziom. Innymi słowy jeśli dwa lata temu Vega11 dawała radę w niskich detalach to po dwuch latach jej odpowiednik z cała pewnością nie jest "średnio wydajnym procesorem graficznym".

Osobiście liczyłem że biorąc pod uwagę obecne ceny RX570 pokuszą się o wydanie APU z 6 rdzeniami i integrą z 15-16 CU jak w RX560. Wtedy można by mówić o postępie. A tak? To APU jest kompletnie bez sensu z punkt widzenia niedzielnego gracza - za dużo procesora za mało grafiki. Może do jakiś stacji roboczych będzie się opłacało wstawić takie APU o ile wsparcie dla GPGPU będzie przyzwoite.



