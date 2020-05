Poniedziałek 18 maja 2020 TSMC dostaje zakaz handlu z Huaweiem

Autor: Wedelek | źródło: Nikkei Asian Review | 20:04 Serwis Nikkei Asian Review donosi, że USA wymusiło na TSMC wstrzymanie współpracy z Huawei i 114 powiązanymi z tą firmą podmiotami. Jest to pokłosie uchwalonego niedawno prawa, które zabrania wykorzystywania niektórych technologii do produkowania chipów dla wskazanych w ustawie podmiotów. Chodzi o ochronę własności intelektualnej USA, a ponieważ TSMC korzysta z licencji należących do amerykańskich podmiotów, więc musi też stosować się do prawa je obejmującego. W związku z tym TSMC nie może już zawierać nowych umów na produkcję układów scalonych z rodziny Kirin dla zależnej od Huawei spółki HiSilicon.



Jest co prawda pewna furtka, bo USA może wydać koncesję zezwalającą na handel z firmami z czarnej listy, ale uzyskanie takiej licencji trwa i jest zależne od wielu czynników. Złośliwi twierdzą nawet, że to właśnie z jej powodu TSMC będzie budować fabrykę w Arizonie – aby przypodobać się administracji obecnego prezydenta.



Tak czy siak TSMC musi na razie ograniczyć się do dostaw zakontraktowanych do tej pory chipów, a Huawei musi w tym czasie szukać nowego podwykonawcy. Prawdopodobnie Chińczycy będą próbowali przenieść produkcję do SMIC, ale na pewno nie będzie to łatwe, bo obecnie koncern ten nie dysponuje odpowiednio rozwiniętą technologią - ich najnowszy proces to 14nm.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.