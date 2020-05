Wtorek 19 maja 2020 Błędy 404 oraz ich negatywne działanie na SEO. Podpowiadamy, jak błyskawicznie je znaleźć!

Autor: materiały partnera | 05:40 Każdy, kto chociaż raz surfował po internecie doskonale zna treść komunikatu błędów 404. Są one nierozłączną częścią przeglądarek oraz zmorą każdego specjalisty SEO. Regularne pojawianie się popularnego błędu bardzo negatywnie wpływa na proces pozycjonowania strony. To właśnie z tego powodu warto je błyskawicznie znaleźć i naprawić – wówczas Twoja pozycja w zestawieniu Google nie zanotuje poważnego spadku. W jaki sposób walczyć z błędami 404? Oto nasza podpowiedź!









Zanim rozpoczniesz walkę poznaj mocne strony wroga. Zobacz, dlaczego powstają błędy 404



Aby ograniczyć częstotliwość pojawiania się błędów 404 warto dowiedzieć się, z jakiego powodu internauci tak często spotykają się z bardzo popularnym komunikatem o nieistniejącej stronie. Jest on odwołaniem do błędnej lokalizacji bądź pliku. Użytkownik sieci jest w stanie komunikować się z serwerem, jednak ten nie może odnaleźć źródła odpowiedzialnego za wyświetlanie treści. Błędy 404 niezwykle często pojawiają się, gdy strona lub podstrona została wcześniej przesunięta w inne miejsce lub całkowicie skasowana. W niektórych przypadkach 404 może wyskoczyć po usunięciu produktu znajdującego się w sklepie internetowym, migracji serwisu na inny CMS czy choćby w wyniku zmiany nazw kategorii. Omawiany w tym artykule błąd może być spowodowany również niedopatrzeniem ze strony użytkownika sieci. Ręczne wpisywanie adresów URL często skutkuje drobnymi literówkami lub niedozwolonymi znakami, które bezpośrednio przekładają się na 404.







Wykrycie błędów 404. Podpowiadamy, z jakich narzędzi analizujących portal warto skorzystać



Sposobów na błyskawiczne wykrycie błędów 404 jest przynajmniej kilka. Analizę własnej witryny warto rozpocząć od uruchomienia programu Google Search Console. Wystarczy wejść w zakładkę Stan, aby zobaczyć, czy prowadzony przez Ciebie portal internetowy nie generuje znanych błędów indeksowania. Należy jednak pamiętać, że dane z przeglądarkowych analizatorów, takich jak GSC, nie zawsze charakteryzują się maksymalnym poziomem dokładności. Specjaliści SEO rekomendują korzystanie z crawlingu zewnętrznego w postaci sprawdzonego narzędzia Screaming Frog. Wersja darmowa umożliwia gruntowne przebadanie do 500 linków, co z pewnością zadowoli małe portale internetowe. Dla większych witryn przeznaczony jest płatny dostęp. Czy warto inwestować w taki program? Oczywiście, że tak! Analizator charakteryzuje się bajecznie prostą obsługą. Po instalacji wystarczy w górnym okienku wpisać adres witryny, a narzędzie w kilka minut wyświetli raport z kolumną „Status Code” - to właśnie tam znajdziesz szczegółowe informację na temat odpowiedzi serwera. Screaming Frog pozwala również wygenerować plik zawierający wszystkie błędy 404.







Dlaczego warto walczyć z błędami 404? Skorzysta na tym Twoje pozycjonowanie strony WWW!



Jak oficjalnie wiadomo, Google nie kara bezpośrednio za regularne pojawianie się błędów 404. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że tego typu komunikaty mają bardzo negatywny wpływ na SEO. Użytkownik surfujący po sieci, który trafi na charakterystyczny błąd, z całą pewnością w mgnieniu oka opuści portal, powracając do wyników wyszukiwania zaprezentowanych przez amerykańskiego giganta. Takie zachowanie zostaje odnotowane przez Google. Wysoki współczynnik odrzuceń ma już realny wpływ na pozycje osiągane w zestawieniu wyszukiwarki. Można więc powiedzieć, że błędy 404 pośrednio wpływają na SEO i wysiłek podejmowany przez doświadczonych ekspertów.



Błąd 404 potrafi być bardzo irytujący i to nie tylko dla specjalisty SEO, który jest odpowiedzialny za pozycjonowanie strony internetowej. Charakterystyczny komunikat o nieistniejącej treści będzie największym wrogiem Googlebota, czyli algorytmu wyszukiwarki Google i użytkowników sieci. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której dostęp do informacji o interesującym Cię produkcie lub usłudze został zablokowany przez błąd 404. Regularne niepowodzenie w próbach odwiedzenia witryny może skutkować utratą zainteresowania Twoim portalem w oczach setek internautów. W dobie wszechobecnej konkurencji po prostu nie możesz sobie pozwolić na takie zaniedbanie!



