Wtorek 19 maja 2020 Nowe informacje na temat Ryzenów 4000

Autor: Wedelek | źródło: Igor's Lab | 18:42 Portal Igor’s Lab po raz kolejny dostarczył nam nowych informacji na temat niewydanych jeszcze produktów firmy AMD. Tym razem mowa o Ryzenach 4000 “Vermeer”, których premiera będzie mieć miejsce w drugiej połowie roku. Opisywane układy będą bazować na rdzeniach x86 Zen 3 oferując znaczący przyrost mocy względem Zen 2. Ich IPC ma wzrosnąć o ponad 10% (mówi się o 12-17%), a jednostka FPU ma oferować nawet 50% skok wydajności. Jednocześnie dotychczasowe plotki sugerowały, że zegar nowych Ryzenów nie wzrośnie znacząco w stosunku do serii 3000. Informacje te potwierdza Igor’s Lab, który dotarł do specyfikacji kilku próbek inżynierskich Ryzenów 4000.



Trzy z nich mają 8 rdzeni i 16 wątków, a zegar najmocniejszej z wynosi 3,8GHz i może zostać podniesiony dzięki TURBO do 4,6GHz. Identyczną wartość TURBO mają dwa kolejne chipy oferujące 16 rdzeni i 32 wątki, ale w ich przypadku zegar bazowy wynosi 3,7GHz.



Dla porównania 8-rdzeniowy Ryzen 7 3700X pracuje z zegarami 3,6/4,4 GHz, a w przypadku modelu Ryzen 3950X częstotliwość wynosi 3,6/4,7 GHz. W sumie mamy więc do czynienia z taktowaniem bazowym wyższym o około 200MHz, ale już zegar TURBO nie zawsze jest wyższy, a wręcz w wersji 16-rdzeniowej jest niższy o 100MHz.





Name: Vermeer (VMR)

Family: 19h

Models: 20h-2Fh

CPUID: 0xa20f00

OPN 1: 100-000000063-07_46/40_N

OPN 2: 100-000000063-08_46/40_Y

OPN 3: 100-000000063-23_44/38_N

Revision: A0

Cores: 8

Threads: 16

OPN 1: 100-000000059-14_46/37_Y

OPN 2: 100-000000059-15_46/37_N

Revision: A0

Cores: 16

Threads: 32



