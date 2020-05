Wtorek 19 maja 2020 B450 i X470 jednak dostaną oficjalne wsparcie dla Ryzenów 4000

Autor: Wedelek | 18:43 (1) Przy okazji premiery chipsetu B550 dowiedzieliśmy się, że starszy B450 nie będzie oficjalnie wspierał Ryzenów 4000 z rodziny Vermeer, bo w pamięci ROM płyty głównej brakuje pamięci na obsługę wszystkich CPU dla podstawki AM4. Jednocześnie producenci płyt mieliby wybór – Ci którzy chcieliby przygotować swój własny, autorski BIOS dedykowany tylko chipom z Zen 3 mogliby to zrobić na własną rękę. W tym miejscu warto wspomnieć, że przy okazji premiery Zen 2 miała miejsce podobna sytuacja i ostatecznie płyty bez oficjalnego wsparcia bez problemu współpracują z Ryzenami 3000. Tym razem miało być identycznie, ale ostatecznie AMD zmieniło zdanie ogłaszając, że samo przygotuje odpowiednie BIOSy.



Te mają powstać dla wytypowanych produktów, a po ich wgraniu nie będzie można już powrócić do starszej wersji. Dotyczy to zarówno płyt z chipsetem B450 jak i X470 - producent chce w ten sposób uniknąć ewentualnych problemów z kompatybilnością. Jednocześnie AMD informuje, że Ryzeny 4000 będą ostatnimi CPU dla podstawki AM4. Kolejne będą wymagać jej następcy, która najprawdopodobniej zostanie nazwana AM5.







