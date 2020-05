Środa 20 maja 2020 Specyfikacja techniczna dwuekranowego Surface Duo od Microsoftu

Autor: Wedelek | źródło: Windows Central | 05:01 Windows Central opublikował na swoich łamach specyfikację techniczną najnowszego, dwuekranowego smartfona o nazwie Surface Duo. Urządzenie to dysponuje dwoma 5,6-calowymi ekranami AMOLED o rozdzielczości 1800x1350 pikseli każdy(401 ppi, 4:3), które są składane do wewnątrz. Pod nimi producent ukrył baterię o pojemności 3460mAh, 6GB pamięci RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 855 oraz 64/256GB pamięci na dane. Urządzenie oferuje również 11MP aparat (ƒ/2.0 1.12um), czytnik linii papilarnych, który najprawdopodobniej został wbudowany w ekran, a także moduły 4G, WiFi, Bluetooth i złącza USB C oraz nanoSIM.



Pojawiło się też wsparcie dla rysików Surface Pen oraz Android 10 z nakładką Microsoftu. To czego w Surface Duo na pewno zabraknie to moduł 5G, a obecność modułu NFC i bezprzewodowego ładowania stoją pod znakiem zapytania.







