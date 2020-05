Środa 20 maja 2020 Adobe Premiere Pro z aktualizacją przyspieszającą rendering dzięki GPGPU

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:14 Adobe umieściło na swoich serwerach nową wersję aplikacji Premiere Pro o symbolu 14.2, oferującą wsparcie dla GPGPU podczas renderowania kompozycji z wykorzystaniem kodeków H.264 oraz H.265 / HEVC. Dzięki tej zmianie rendering pliku źródłowego będzie nawet kilkukrotnie szybszy niż gdyby zastosować jedynie moc procesora do ogólnych zastosowań (CPU). Co ważne z tych udogodnień skorzystają zarówno posiadacze kart graficznych firmy Nvidia jak i AMD. Adobe poinformowało również o trwających pracach nad nowymi wersjami programów Media Encoder, After Effects oraz Audition, które również dostaną rozszerzone wsparcie dla renderingu z użyciem GPU.







