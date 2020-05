Środa 20 maja 2020 Nowe PowerToys i Linux dla Windows z obsługą GUI

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 18:49 Microsoft zaprezentował podczas Build 2020 nowe funkcje dla wbudowanego w Windows 10 Linuxa, którego gigant z Redmond nazywa WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2). Wśród wymienionych zmian najważniejsze to dodanie obsługi akceleracji GPU, oraz idącego w ślad za tym wsparcia dla bibliotek DirectX, OpenGL, OpenCL oraz CUDA. Dzięki temu w Windowsie będzie można nie tylko uruchomić terminal Linuksowy, ale i aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika zaprojektowane specjalnie dla tego środowiska. To niewątpliwie ogromny postęp, który daje deweloperom nowe możliwości.



WSL2 ma trafić do tzw. Fast Ring, czyli najszybszego kanału dla testerów pod koniec miesiąca.



Kolejne nowe zabawki od Microsoftu to dwa nowe narzędzia PowerToys. Pierwsze z nich o nazwie Run służy do szybkiego wywoływania skrótem Alt+Space pola wyszukiwarki, a Keyboard Manager pozwala szybko zmienić domyślne skróty klawiszowe na inne.









