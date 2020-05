Czwartek 21 maja 2020 Ogłoszono specyfikację techniczną SD Express 8.0

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:01 Organizacja SD Association ogłosiła wprowadzenie nowego standardu kart pamięci SD o nazwie Express 8.0. Jest on przeznaczony dla produktów służących do nagrywania wideo w rozdzielczości 4K i 8K oraz obrazów w 360 stopniach. Największą z wprowadzonych modyfikacji jest zwiększenie maksymalnego transferu do 3938MB/s dzięki zastosowaniu złącza PCI-Express 4.0 x2. Mamy tu do czynienia z ewolucją rozwiązania wprowadzonego w standardzie Express 7.0, który oprócz wsparcia dla PCI-Express 3.1 wprowadził implementację protokołu NVMe. Lepszy transfer to oczywiście nie jedyna zmiana. Wzrosła również maksymalna dostępna ilość pamięci na dane.



Teraz karta SD będzie mogła mieć nawet 128TB pojemności. Przy tym nowe karty pamięci zachowają wsteczną kompatybilność z obecnie obowiązującym standardem 7.0.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.