Czwartek 21 maja 2020 Specyfikacja techniczna Galaxy Booka S z procesorem Lakefield

Autor: Wedelek | 05:14 Kanadyjski oddział Samsunga opublikował na swojej stronie specyfikację techniczną ich nowego ultrabooka Galaxy Book S. Jest to niezwykle ciekawa informacja z uwagi na zastosowany w tym urządzeniu procesor, którym jest pierwszy z Lakefieldów. Procesor Intel Core i5-L16G7 to układ składający się z jednego wydajnego rdzenia Sunny Cove, oraz z czterech mniejszych rdzeni Tremont. Jego specyfikacja techniczna obejmuje również 4MB pamięci podręcznej oraz układ graficzny G7, bazujący na architekturze Gen 11. Nowy CPU Intela pracuje z zegarem 1.4GHz (do 3.00GHz z Turbo), jest wytwarzany w litografii 10nm, a jego TDP wynosi pomiędzy 5W a 7W.



Przy tym Core i5-L16G7 korzysta z technologii Foveros, która pozwala budować procesory warstwowe, w których poszczególne układy mogą być na siebie nakładane warstwami, tak jak w przypadku pamięci HBM.



Sam laptop oprócz wspomnianego wcześniej Lakefielda oferuje 13.3-calowy ekran dotykowy, 8GB pamięci RAM typu LPDDR4X, 256GB nośnik UFS, Wi-Fi 6, oraz baterię o pojemności 42Wh, która pozwoli na maksymalnie 17 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym (odtwarzanie wideo). W sprzedaży jest też wersja ze Snapdragonem 8cx, która pozwala na maksymalnie 25h pracy na baterii.









