Czwartek 21 maja 2020 Core i9-10900K podkręcony do 7,7GHz

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:29 Intel Core i9-10900K może i nie wprowadza zbyt wielu nowości i nie bryluje na listach najbardziej efektywnych energetycznie CPU, ale nie da się mu odmówić bardzo wysokiego potencjału OC. Na tym polu proces 14nm od Intela potrafi pokazać przysłowiowy pazur, czego dowiódł overclocker o pseudonimie Elmor. Wykorzystał on rozbudowany układ chłodzenia ciekłym helem by podnieść zegar bazowy wszystkich 10-ciu rdzeni i 20-tu wątków Core i9-10900K do 7707.62 MHz (76 * 101.42 MHz, napięcie 1,194V). Opisywany procesor podczas całego procesu współpracował z płytą ASUS ROG Maximus XII APEX i pamięciami G.Skill DDR4-2137 o pojemności 8GB.



Niejako przy okazji testu procesora Elmor sprawdził również jak bardzo podatny na OC jest sam RAM, wykręcając częstotliwość efektywną 3332.7 MHz (DDR4-6666). Linki do walidacji obu tych wyników znajdziecie TUTAJ i TUTAJ.









