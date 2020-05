Czwartek 21 maja 2020 Pierwszy Wiedźmin do zdobycia za darmo na GOGu

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 19:19 CDProjekt po raz kolejny oddaje w ręce graczy pierwszą część sagi o Wiedźminie w wersji Enhanced. Tym razem aby ją zdobyć musicie posiadać w swojej bibliotece Gwinta, czyli darmową karciankę od REDów. Po jej dodaniu i zainstalowaniu za pomocą aplikacji GOG Galaxy uzyskacie dostęp do pierwszego Wiedźmina oraz pakietu kilku dodatkowych kart. Promocja jest ograniczona czasowo, więc jeśli chcecie z niej skorzystać, to powinniście się pospieszyć. Wiedźmina przypiszecie za do swojego konta za darmo odwiedzając TĘ stronę.



