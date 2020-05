Czwartek 21 maja 2020 Za naszą zachodnią granicą zaczynają spadać ceny Ryzena 9 3900X

Autor: Wedelek | 19:20 (1) Wczorajsza premiera procesorów Intela 10-tej generacji raczej nie podbiła serc graczy, którzy zgodnie narzekają na dość wysokie ceny i niewielką ilość zmian. Nie ma się zresztą co dziwić, bo jak już niejednokrotnie pisaliśmy Comet Lake-S to w zasadzie ciut przypudrowany Coffee Lake, ale z wymogiem posiadania płyty głównej z nową i nie przyszłościową podstawką LGA1200. Mimo to nowe procesory Intela to nadal bardzo dobre produkty i świadome tego faktu AMD wraz z partnerami postanowiło mimo wszystko zareagować na premierę CPU Chipzilli obniżając ceny wybranych procesorów. Dzięki tym działaniom 12-rdzeniowego Ryzena 9 3900X możemy dziś zdobyć w niektórych sklepach w cenie około $399.



Przypominam, że w momencie premiery układ ten kosztował $499, a w marcu jego sugerowana cena detaliczna spadła do $449. W Polsce cena na razie nie spadła, ale można się spodziewać, że w najbliższych dniach również u nas do tego dojdzie. Obecnie Ryzena 9 3900X można dostać za około 2000zł, podczas gdy za 10-rdzeniowego Core i9-10900KF trzeba zapłacić około 2600zł. Co prawda najnowszy układ Chipzilli jest wydajniejszy w grach od układu AMD, ale różnica w mocy jest niewielka i raczej nie jest warta dopłaty aż 600zł do samego tylko CPU.





Poniżej znajdziecie fajne zestawienie wydajności obu opisywanych procesorów zaczerpnięte wprost z X-komu:









3900X (autor: Conan Barbarian | data: 21/05/20 | godz.: 20:41 )

Nawet dotychczasowa cena tych 12 rdzyniów była super, ale teraz jest oznaką wyprzedaży ZEN2 pod nadchodzącego killera ZEN3.



