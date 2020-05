Czwartek 21 maja 2020 IGP Gen 12 w Tiger Lake będzie nawet 2x mocniejszy od tego w Ice Lake

Autor: Wedelek | źródło: Notebook Check | 19:33 (1) NotebookCheck opublikował na swoich łamach pierwszy i nieoficjalny test kilku próbek inżynieryjnych procesorów Tiger Lake U wyposażonych w układy IGP oparte o architekturę Gen. 12. Dowiadujemy się z nich, że najnowsza generacja mobilnych chipów niebieskich zaoferuje o wiele wyższą wydajność niż obecnie dostępne Ice Lake U. Najmocniejszy przedstawiciel Tiger Lake U o TDP 15W będzie oferować niemal dwukrotnie większą moc obliczeniową niż jego poprzednik, zbliżając się tym samym do konkurencyjnych APU Renoir. Tak duży wzrost wydajności to bez wątpienia ogromny sukces, przy czym trzeba mieć na uwadze, że mówimy o suchych benchmarkach, a nie o grach, gdzie wspomniana różnica może być jednak mniejsza.



Przyglądając się podanym wynikom nieco bliżej wyraźnie widać, że tym razem Intel postawił na znacznie większe IGP. To w najmocniejszej odmianie dysponuje aż 96 jednostkami EU - dla porównania Iris Plus G7 ma zaledwie 64 bloki EU, a w wersji G4 jest ich 48. Innymi słowy TOPowy układ graficzny w Tiger Lake będzie mieć o 50% więcej jednostek niż analogiczny IGP w Ice Lake. To z kolei prowadzi do konkluzji, że zmiany w budowie CU oraz ewentualnie wyższy zegar bazowy sprawiają, że chip na bazie Gen 12 jest o około 50% mocniejszy niż identyczny pod względem ilości EU układ na bazie IGP Gen 11.







K O M E N T A R Z E

będzie (autor: Conan Barbarian | data: 21/05/20 | godz.: 20:43 )

Słowo klucz "będzie" oznacza tylko obietnice czegoś dość mglistego, aby jakoś ratować reputację, która leci na pysk.



