Piątek 22 maja 2020 Intel kupuje Rivet Networks, twórców kart z rodziny Killer

Autor: Wedelek | 05:15 Ostatnio Intel częściej wyprzedawał mniej rentowne działy niż wzmacniał istniejące. To jednak nie oznacza, że firma z Santa Clara zupełnie porzuciła ekspansję poprzez wykupywanie mniejszych podmiotów. Najlepiej dowodzi tego najnowszy nabytek Chipzilli, którym jest firma Rivet Networks, czyli twórcy kart sieciowych z rodziny Killer dedykowanych graczom. Jeden z ich najnowszych produktów recenzowaliśmy pół roku temu na Twoje PC – test znajdziecie TUTAJ. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że obie firmy prowadziły rozmowy o przejęciu od 2019 roku, ale dopiero niedawno udało im się dojść do konsensusu.



Niestety nie było nam dane poznać kwoty jaką ustalono, ale raczej nie była ona niska. Rivet Networks wraz ze wszystkimi patentami i pracownikami zostanie wcielony do grupy Client Computing, a należące do niego marki nadal będą wykorzystywane przez Intela.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.