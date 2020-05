Piątek 22 maja 2020 Nowe Radeony i GeForce'y zadebiutują we wrześniu

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 05:30 Digitimes twierdzi, że zarówno AMD jak i Nvidia wydadzą swoje nowe karty graficzne w niemal tym samym czasie, a konkretnie we wrześniu bieżącego roku. W przypadku koncernu z Sunnyvale będą to Radeony na bazie architektury RDNA2, w tym tzw. Big Navi, a zieloni w tym samym czasie zaserwują nam GeForce’y RTX bazujące na architekturze Ampere. Tak naprawdę jedyne, co może w tej informacji zaskakiwać, to zbliżona data premiery konkurencyjnych rozwiązań. Zazwyczaj walczące o tego samego klienta produkty dzieli kilka tygodni różnicy. Chodzi oczywiście o utrzymanie emocji i jak najszerszą kampanię promocyjną.



Z drugiej strony miesiąc jest długi i równie dobrze premierę obu rodzin kart mogą dzielić nawet trzy tygodnie, a akurat wrzesień to bardzo dobry miesiąc na premierę, bo partnerzy mają czas na przygotowanie i wprowadzenie do sprzedaży dostatecznej ilości kart nim nastaną święta.



