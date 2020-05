Czwartek 21 maja 2020 Usługi w telefonie - aplikacja Fixly dostępna w App Store i Google Play

Autor: materiały partnera | 05:26 W App Store i Google Play zawitała mobilna wersja serwisu Fixly, który ułatwia znalezienie specjalistów w branży usługowej. Zaletami tego rozwiązania jest oszczędność czasu, prostota, a także możliwość sprawdzenia opinii o danym fachowcu przed powierzeniem mu zlecenia.



Fixly to najmłodszy serwis Grupy OLX (OLX, Otodom, OTOMOTO), dedykowany branży usługowej. Za jego pośrednictwem można szybko i wygodnie znaleźć specjalistów w ponad 400 różnych kategoriach. Ekipy remontowe, złote rączki, doradcy finansowi, prawnicy, architekci, salony kosmetyczne, specjalistów z branży motoryzacyjnej, transportowej - to tylko część fachowców dostępnych na Fixly.



Do tej pory z serwisu można było korzystać w wersji przeglądarkowej. W połowie maja premierę miała jednak aplikacja mobilna Fixly. Pobrać ją mogą wszyscy użytkownicy urządzeń, działających pod kontrolą systemów iOS oraz Android.



Zanim podjęliśmy decyzję o wypuszczeniu aplikacji, odpowiednio dopracowaliśmy nasz serwis. Aplikacja mobilna jest więc zwieńczeniem pewnego etapu prac nad rozwojem produktu - mówi Agnieszka Wojtaszek, Product Manager z poznańskiego zespołu OLX, który stoi za stworzeniem Fixly.



Różnica między Fixly, a innymi serwisami ogłoszeniowymi polega na tym, że to użytkownik umieszcza zapytanie o usługę. Nie trzeba wykonywać wielu telefonów i przeglądać setek ogłoszeń. To znacznie przyspiesza i ułatwia dogadanie się między zlecającym a specjalistą. Jak w takim razie korzystać z aplikacji Fixly? Wystarczy pobrać ją z oficjalnego sklepu Apple lub Google, wybrać usługę, wskazać lokalizację i opisać, co jest do zrobienia. Zainteresowani wykonawcy sami skontaktują się z użytkownikiem.



Serwis umożliwia wystawienie oceny specjalistom, którzy skontaktowali się w sprawie zlecenia. Dzięki temu użytkownik, który zastanawia się nad wyborem wykonawcy, może sprawdzić, jakie ma opinie i podjąć decyzję, opierając się na rekomendacjach wcześniejszych klientów.











