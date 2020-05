Piątek 22 maja 2020 Rewizja B2 układu Intel I225-V nadal z problemami

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 15:01 Kilka tygodni temu ujawniono poważną wadę konstrukcyjną w kontrolerach sieciowych Intela I225-V 'Foxville', która powodowała niestabilną pracę tych układów z niektórymi urządzeniami sieciowymi. W wyniku tego dochodziło do masowej utraty pakietów, a konieczność ich ponownej wysyłki skutkowała obniżeniem realnej wydajności do 1-10MB/s. Próbując ratować sytuację Intel szybko opublikował listę produktów z którymi Foxville mógł pracować z pełną prędkością 2,5Gb/s, a dla pozostałych klientów przygotował łatkę, która zmniejszała przepustowość do 1Gb/s. Jednocześnie zapowiedziano szybkie wprowadzenie wersji B2, która miała eliminować istniejące problem.



Intel słowa dotrzymał, a przynajmniej połowicznie, bo faktycznie partnerzy zaczęli już otrzymywać płyty główne z chipsetami Z490 oraz usprawnionym chipem I225-V. Problem polega na tym, że jak donoszą nieoficjalne źródła wersja B2 nadal nie rozwiązuje wszystkich problemów, a w pełni dopracowaną wersją ma być dopiero B3, która pojawi się w drugiej połowie roku.



Przeprowadzone testy pokazują, że transfer danych pomiędzy dwoma komputerami z I225-V w rewizji B2 podłączonymi do przełącznika Netgear XS505M wynosi 255 MB/s (2.05 Gbps), a po bezpośrednim ich połączeniu jest jeszcze gorszy i wynosi około 144 - 194 MB/s (<2.0 Gbps). Warto przy tym wspomnieć, że opisywany układ jest łączony nie tylko z procesorami od Intela, ale i AMD, a co za tym idzie opisywany problem dotyka szeroką grupę klientów.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.