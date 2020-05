Piątek 22 maja 2020 6-rdzeniowy Rocket Lake odnaleziony w bazie danych 3DMarka

Autor: Wedelek | źródło: różne | 15:03 TUM_APISAK podzielił się z nami odnalezionym w bazie danych 3DMarka układem Rocket Lake zbudowanym z sześciu rdzeni x86 Willow Cove produkowanych w 14nm litografii. Opisywany procesor oferuje obsługę 12-wątków oraz IGP na bazie architektury Gen 12, a jego próbka inżynieryjna pracowała z częstotliwością 3,5GHz (do 4,09GHz z Turbo). Kolejną garść informacji na jego temat dorzucił inny użytkownik Twittera, a mianowicie Rogame, który opublikował wynik jaki badany chip osiągnął w 3DMarku. Było to 1900pkt w teście graficznym i 11’944pkt w teście fizyki, a to z kolei przełożyło się na końcowy rezultat w postaci 2198pkt.



Mamy więc do czynienia z bardzo przeciętnym wynikiem, ale z drugiej strony wersja sklepowa powinna radzić sobie lepiej. Pytanie tylko, czy to wystarczy by konkurować z Ryzenami 4000.







