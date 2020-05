Piątek 22 maja 2020 AMD planuje Ryzena 7 3850X i 3750X oraz chipset A520

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 15:04 (1) Do sieci trafił slajd pochodzący od Gigabyte’a na którym przedstawiono jakie chipsety mają współpracować z konkretnymi rodzinami procesorów. Dziś wiemy już, że finalnie będzie to wyglądać nieco inaczej, ale tak czy siak slajd jest bardzo ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze potwierdza premierę jeszcze jednego chipsetu o oznaczeniu A520, który ma się pojawić w sierpniu, a ponadto zdradza plany AMD związane z linią procesorów Ryzen. Okazuje się, że w tym roku zobaczymy nie tylko układy z serii Ryzen 4000 (Vermeer), ale i odświeżone CPU z architekturą Zen 2, które co ważne nie będą APU.



Nieco więcej światła na tę sprawę rzuca użytkownik Twittera o pseudonimie HXL, który twierdzi, że w skład rodziny Maisse Refresh wejdą co najmniej dwa układy o oznaczeniach 3750X oraz 3850X. Na razie nie wiemy o nich nic poza tym, że maja rzekomo zadebiutować w połowie czerwca, a ich sprzedaż rozpoczęłaby się na początku lipca. Cóż, zobaczymy.







ciekawie kombinują (autor: Mario2k | data: 22/05/20 | godz.: 16:10 )

Mam nadzieję na ciut wyższe taktowanie tych procesorów

tak +100MHz minimum żeby to miało sens.



