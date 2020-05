Poniedziałek 25 maja 2020 Gigabyte potwierdza odświeżone Ryzeny serii 3000

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:24 (1) Tuż po premierze 14nm procesorów Intela 10 generacji (seria Comet Lake-S) pojawiły się doniesienia o przygotowanych przez AMD, odświeżonych wersjach dotychczasowych procesorów Ryzen serii 3000. Nowe CPU mają trafić do sprzedaży na przełomie czerwca i lipca. Ich debiut potwierdziła właśnie firma Gigabyte w informacji na temat swoich płyt głównych Aorus, określając w nich nadchodzące procesory jako Matisse Refresh. Według innych informacji, AMD odświeży nie tylko 8-rdzeniowe wersje Matisse, ale także wersje 6 i 12 rdzeniowe.



W efekcie tego zdecydowano się także na nieco inne nazewnictwo, i zamiast procesorów Ryzen 7 3750X i Ryzen 7 3850X mamy otrzymać model Ryzen 7 3800XT, a wersje 6 i 12 rdzeniowe oświeżonych procesorów otrzymają nazwy Ryzen 5 3600XT i Ryzen 9 3900XT.



Nie wiadomo jeszcze jakie konkretne zmiany przynoszą nowe CPU, ale nie należy oczekiwać zbyt wiele, poza pewnym wzrostem częstotliwości taktowania. Odnośnie tego ostatniego - jeden z użytkowników Twittera znany z wcześniejszych kilku przecieków, zamieścił informację o domniemanych zegarach taktujących.



I tak 12-rdzeniowy Ryzen 9 3900XT ma mieć zegar bazowy 4,1 GHz i zegar Turbo do 4,8 GHz, a 8-rdzeniowy Ryzen 7 3800XT kolejno: 4,2 GHz i 4,7 GHz. Oznacza to taktowanie bazowe wyższe o 300 MHz i taktowanie Turbo wyższe o 200 MHz niż w modelach Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3800X. Natomiast 6-rdzeniowy Ryzen 5 3600XT ma domniemane taktowanie bazowe 4,0 GHz i Turbo do 4,7 GHz - również o 200-300 MHz wyższe niż w oferowanym aktualnie CPU Ryzen 5 3600X.



Do informacji tych należy podejść jednak z dużym dystansem, zakładając również, że może to być zwyczjny upust oczekiwań jednego z fanów.









K O M E N T A R Z E

boost (autor: GULIwer | data: 25/05/20 | godz.: 13:57 )

pewnie znowu up to X,xGhz, ale jak ceny będą takie same to czemu nie. Szkoda że przez takie dodatki znowu BIOS urośnie



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.