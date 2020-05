Poniedziałek 25 maja 2020 AMD przygotuje cztery wersje Navi 21 i odświeżone Navi 10

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:19 Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, koniec lata i jesień tego roku będzie ciekawym okresem dla graczy. Nowe generacje swoich kart graficznych wypuszczą wówczas zarówno Nvidia (seria Ampere) jak i AMD. Według najnowszych informacji, druga z wymieniowych firm ma wprowadzić do oferty pierwsze karty graficzne z architekturą RDNA 2 we wrześniu tego roku. Będą to najszybsze modele oparte o układ Navi 21, który ma mieć powierzchnię około 500 mm2 i 80 bloków Compute Units z jednostkami RDNA 2. AMD ma szykować łącznie cztery karty graficzne z Navi 21 przeznaczone dla graczy - Navi 21 XTX, Navi 21 XT, Navi 21 XL i Navi 21 XE.



Karty maja się od siebie różnić wydajnoscią, zegarami taktującymi i ceną, podobnie jak dotychczasowe karty Radeon RX 5700 XTX, Radeon 5700 XT, Radeon 5700 i Radeon 5600 XT.



Opróćz Navi 21, w przygotowaniu są także słabsze wersje kart z architekturą RDNA 2, oparte o mniejsze układy graficzne Navi 22 i Navi 23.



Co zaskakujące, AMD szykuje także odświeżone Radeony 5700 i 5600, oparte o układ graficzny Navi 10+, który prawdopodobnie będzie produkowany w lepszej wersji 7nm litografii i otrzyma nieco wyższe zegary taktujące (podobnie jak odświeżone CPU Matisse).



