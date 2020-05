Poniedziałek 25 maja 2020 Linus Torvalds przesiadł się na AMD po 15 latach korzystania z CPU Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Phoronix | 23:27 Linus Torvalds, twórca systemu Linux poinformował, że po kolejnej modernizacji jego desktopy nie bazują już na CPU Intela. Jak dodał, po około 15 latach korzystania z procesorów Intela postanowił zmienić platformę na AMD, wybierając do swoich komputerów procesory Ryzen Threadripper 3970X. Dla Intela jest to podwójna strata - z jednej strony wizerunkowa, ponieważ Linus Torvalds jest cenioną i opiniotwórczą osobą w branży IT. Po drugie, Linus nadal aktywnie uczestniczy w tworzeniu kolejnych nowszych jąder Linuksa, w efekcie czego wybór procesora AMD sprawia, że przyszłe wydania Linuksów mogą być lepiej zoptymalizowane dla platformy AMD.



Twórca Linuksa dodał też, że jest bardzo zadowolony z tej zmiany oraz wyboru procesorów Ryzen Threadripper 3970X. Jak określił, jego zestawy testowe "allmodconfig" są trzy raz szybsze niż dotychczasowe (z CPU Intela), co powoduje istotną różnicę podczas kompilowania.



Według serwisu Phoronix, specjalizującego się w tematyce systemów Linux, przejście Linusa Torvaldsa na platformę AMD jest świetną wiadomością dla AMD i użytkowników procesorów Ryzen. System Linux może w krótkim czasie zyskać wiele optymalizacji poprawiająych jego współpracę z tymi procesorami.







