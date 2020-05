Poniedziałek 25 maja 2020 Core i7-8700K, i9-9900K i i9-10900K w rękach overclokera

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:18 (4) Znany overcloker der8auer postanowił wziąć na swój warsztat najnowszy 10-rdzeniowy procesor Intel Core i9-10900K. Jak wiadomo, jest on nadal produkowany w 14nm procesie litograficznym i wciąż bazuje na pochodnej architektury Skylake, a od wcześniejszego Core i9-9900K odróżnia go inna podstawka (LGA 1200), dwa dodatkowe rdzenie, nieco wyższe częstotliwosci taktowania i wyższy pobór energii. Der8auer postanowił zdjąć osłonę termiczną z procesorów Core i7-8700K, Core i9-9900K i Core i9-10900K, porównując wielkość i grubość ich rdzeni krzemowych.



Jak się okazuje, powierzchnia rdzenia krzemowego Core i9-10900K to około 206 mm2, w porónaniu do 180 mm2 w Core i9-9900K i około 154 mm2 w Core i7-8700K.



Zgodnie z zapowiedziami Intela, nowy rdzeń jest też cieńszy od poprzedniego - jego grubość wynosi 0,58mm, względem 0,88mm - ale nadal jest grubszy niż rdzeń z Core i7-8700K, któego grubość to 0,44 mm. Ten ostatni nie był jednak lutowany do osłony termicznej, dlatego nie wymagał zastosowania dodatkowej warstwy chroniącej tranzystory przed uszkodzeniem podczas przylutowywania rdzenia do odpraszacza ciepła.



Der8auer zastanawia się, jakie zmiany techniczne poczynił Intel w procesie lutowania rdzenia Core i9-10900K do jego osłony termicznej - skoro możliwe było znaczne zmniejszenie grubosci warstwy chroniącej rdzeń - której grubość spadła o około 3/4 w porównaniu z Core i9-9900K, tj z około 0,44mm do około 0,14mm.









K O M E N T A R Z E

Zbyszek (autor: kombajn4 | data: 26/05/20 | godz.: 12:01 )

"bardziej cieńszy" ????? Polska język, trudna język ?



mialem to samo pisac. (autor: piwo1 | data: 26/05/20 | godz.: 12:36 )

nawet do kocna tekstu sie nie przebilem. :)

ale wracajac do meritum od razu widac jak na dloni dlaczego intel ma problem z zaspokajaniem rynku i dlaczego produkuje coraz mniej :)



dla porownania (autor: piwo1 | data: 26/05/20 | godz.: 12:40 )

amd ryzen 9 czyli taki 32 watkowy 3950x to 2chiplet x 80mm2 + IO 125mm2 czyli 385mm2. 16watkowiec r7 3800x to 205mm2.



@up (autor: piwo1 | data: 26/05/20 | godz.: 12:41 )

285mm2



