Czwartek 28 maja 2020 Windows 10 May 2020 Update już dostępny w Windows Update

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 11:04 Microsoft udostępnił własnie w Windows Update najnowszą edycję systemu Windows 10 - wersję 2004, znaną jako May 2020 Update. Dzięki temu posiadacze dziesiątki zainteresowani poznaniem nowości przynoszonych przez aktualizację, mogą już ręcznie pobrać i zainstalować ją poprzez Windows Update. Pozostali otrzymają aktualizę automatycznie w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Windows 10 May 2020 Update wprowadza ulepszonego agenta Cortana, nowy DirectX 12 Ultimate oraz nową przeglądarkę Edge opartą o silnik Chrominium.



Dalsze nowości to udoskonalony Menadżer Zadań, w którym znajdują się m.in informacje o temperaturze komponentów PC, ulepszone i bardziej rozbudowane zarządzanie pracą usługi Windows Update oraz opcja "restore this PC from the cloud" pozwalająca na przywrócenie stanu komputera z kopii zachowanej wcześniej w tzw. Chmurze. Usprawnienia objęły też funkcję Windows Hello i Windows Search, zarządzanie siecią oraz optymalizację wykorzystania dysku twardego wraz z systemem indeksowania danych na dysku.







