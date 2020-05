Czwartek 28 maja 2020 Core i5-10400 i Core i5-10400F występują w dwóch wersjach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:15 Najnowsza seria procesorów Intela jest już dostępna w sprzedaży. Jak się okazuje, modele procesorów ze średniej półki cenowej, czyli 6 rdzeniowe i 12 wątkowe Core i5 występują w dwóch różnych wersjach. Stepping Q0 bazuje na układzie krzemowym zawierającym 10-rdzeni, spośród których cztery zostaną wyłączone. Rdzeń jest lutowany do osłony termicznej. Druga wersja nowych Core i5 to stepping G1, który posiada układ krzemowy zawierający fizycznie 6 rdzeni, który nie jest lutowany do osłony termicznej, lecz pomiędzy nią a powierzchnią układu krzemowego znajduje się pasta termoprzewodząca. Z obu rozwiązań oczywiście lepsze jest to pierwsze, ponieważ lutowanie zapewnia lepszy odbiór ciepła z tranzystorów i niższe temperatury CPU



Core i5-10600K i Core i5-10600KF występują tylko w wersji G0, z lutowaną osłoną termiczną, a Core i5-10600 i Core i5-10400 tylko w wersji G1, w której krzem z osłoną termiczną łączony jest za pomocą pasty termoprzewodzącej.



Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Core i5-10400 i Core i5-10400F, które wystęują w obu tych wersjach równocześnie. Z tego względu warto wybrać wersję z lutowaną osłoną termiczną - można ją odróżnić na dwa sposoby - za pomocą kodu SPEC, który ma wartość SRH79, a w wersji z pastą termoprzewodzącą kod SPEC to SRH3D. Drugim sposobem jest sprawdzenie wyglądu dolnej części procesora - w wersji z lutowaną osłoną termiczną oporniki i kondensatory podzielone są na dwie oddzielne grupy.







